高金素梅辦公室遭搜 立院證實檢方已知會：不清楚詳細案由

高金素梅位於陽明山住家一早遭檢調搜索，本人與國民黨團失聯中。（翻攝自高金素梅臉書）

無黨籍山地原住民立法委員高金素梅，今（10日）一早驚傳遭檢調搜索。台北地檢署指揮調查局國安站，針對高金素梅位於陽明山的住家及立法院研究室展開大規模搜查，案由疑似涉及詐領助理費，違反《貪污治罪條例》。立法院隨即發布新聞稿證實此事，強調一切程序皆依法配合。

據了解，檢調單位接獲檢舉，指高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費，10日上午9時30分許，辦案人員抵達其位於立法院中興大樓的辦公室進行搜查，國民黨籍立委羅智強第一時間在臉書透露此消息，並提到高金素梅的助理目前無法聯繫上委員本人。

針對國會殿堂遭搜索，立法院於稍早正式發布新聞稿表示，有關今早檢調搜索委員研究室之行動，係依據相關法律規定及立法院長年往例，由檢方事先通知院方後，立法院派員陪同配合搜查。

對於外界關注的具體涉案內容與細節，立法院在聲明中明確指出，基於「偵查不公開」原則，院方僅配合搜索程序，對於詳細案情並無所悉，不便發表評論。目前相關搜查行動仍持續進行中，高金素梅辦公室尚未對外發表進一步聲明。





