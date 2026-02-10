高金素梅辦公室「搜索7小時」結束 帶走7大箱資料、2手提箱1桌機

檢調帶走7紙箱、2行李箱及1桌電主機。（鏡報）

立委高金素梅住處及國會辦公室遭檢調大動作搜索，經過長達7小時搜索後，今（10日）下午4時30分檢調帶走7大箱資料、2只手提箱及1台桌機離去。

北檢說明，高金素梅與其助理共涉3案，包含詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領某協會補助款，檢察官指揮國安站調查官，持法院核發搜索票指揮高金素梅住處、國會辦公室及相關人住加等共30處，帶回高金素梅及助理等合計18人。

檢調帶走桌電主機。（鏡報）

據悉，檢調帶回的人包含高金素梅及其2名助理，還有3名議員越秋女、陳政宗與簡智隆，其中越秋女先前因提供大批由廈門寶太生物科技有限公司（BIOTIME）生產之中國快篩試劑給11團體與6名選民，遭控假借捐助名義行賄。

北檢主任檢察官曾揚嶺。（鏡報）

越秋女後來一審獲判無罪，她供稱快篩試劑為高金素梅所募集及提供，檢調這波搜索，其中也要釐清輸入過程是否符規定、背後有無中國介入。

經過7小時搜索，今下午4時30分檢調先後帶走合計7大箱資料、2只手提箱及1台桌機離去。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

