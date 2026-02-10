高金素梅過往親中言論慘遭挖出 曾喊「兩岸同屬中華民族」惹議

無黨籍山地原住民立委高金素梅疑涉助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，10日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索，並將高金素梅帶回國安站進行訊問。 圖：張良一/攝(資料照)

[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅疑涉助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，今（10）日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索，並將高金素梅帶回國安站進行訊問。而隨著高金涉貪，其過往政治生涯也再度被檢視，包括她曾以「台灣少數民族代表」自居，向中共高層表示，兩岸同胞是一家人，同屬中華民族等爭議言論。

回顧高金素梅從政生涯，她 2001 年放棄自己演藝事業，投入政治，並於 2002 年以無黨籍身份當選山地原住民立委，此後多次成功連任之今。而他在擔任立委期間，歷經無黨籍、無黨團結聯盟、親民黨團等政治身份轉換。隨著無黨團結聯盟於 2020 解散後，高金素梅回復無黨籍身份，但加入立法院國民黨團運作，實際參與藍營黨團協商與表決，被視為實質藍營成員。

立委高金素梅於 2019 年赴中與時任全國政協主席汪洋會面。 圖：翻攝自中國台灣網

除了高金政治身份多次轉換引發熱議外，其與中共官方互動也多次引發爭議。高金於 2009 年與 2019 年分別以「台灣少數民族代表」與時任中國國家主席胡錦濤及全國政協主席汪洋會面，甚至在與汪洋會面時強調，兩岸同胞是一家人，同屬中華民族，應堅持九二共識、反對台獨，共同推動兩岸關係和平發展，攜手致力於實現中華民族偉大復興，相關言論也引發爭議。

坐在前中國國家主席旁邊就是立委高金素梅。 圖：翻攝中國台灣網

其中，最具爭議是 2009 年莫拉克風災期間，高金素梅不但沒留在台灣進行救災，甚至「台灣少數民族代表團」團長名義至中國訪問，並會見時任國台辦主任王毅與中國國家主席胡錦濤，這讓不少原民立委砲轟，高金在救災當下出訪極不恰當。除此之外，她從中國帶回新台幣 1 億元捐款也引發朝野立委及公民團體質疑，批評其行為遊走於政治與統戰灰色地帶；部分原住民團體還批評，高金素未經族群內部充分授權，卻多次單方面對外發言，恐矮化原住民族主體性。

不只赴中行為惹議，其在國內也累積不少爭議事件，包括 2017 年被質疑「關切」台大場地出借中國選秀節目；2023 年於立法院質詢時使用簡體中文簡報內容，引發「替中國說話」的批評；2024 年則在質詢時，指民進黨沒有任何證據就指控國會改革是「我們習近平」要求韓國瑜、傅崐萁做的，引發朝野爭論。

