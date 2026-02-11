高金素梅遭北檢搜索 王淺秋嗆：足以不利民進黨選情的人都閉嘴

無黨籍原住民立委高金素梅涉嫌詐領助理費等三大案件，台北地檢署10日指揮調查局國安站兵分30路搜索約談，11日凌晨將高金素梅移送北檢複訊。複訊時高金素梅因身體不適送醫，檢察官將她限制出境出海，擇期再傳。對此，資深媒體人王淺秋質疑，檢調是要製造寒蟬效應，讓所有足以讓民進黨選情不利的人都閉嘴。

王淺秋11日在廣播節目《千秋萬事》中質疑，高金素梅究竟犯了什麼滔天大罪，需要如此大規模、大動作出動國安站進行搜索約談。她指出，此案引用的三個法條分別是《貪汙治罪條例》的助理費問題、《醫療器材管理法》以及《刑法》詐欺罪。王淺秋表示，先前許多助理費案件為了釐清爭議，新版助理費已三讀通過，但現任及先前的立委可能無法適用。她質疑這三個條文與陸資的關聯性何在，批評媒體影射高金素梅收了中共的錢。

針對《自由時報》以大標題報導「高金素梅曾經募中國大陸製的快篩，將查有沒有陸資介入」，王淺秋提及屏東縣議員越秋女在2022年因取得防疫物資快篩涉及行賄問題，但該案一審已判無罪。她批評這是舊案新辦，再次追殺。王淺秋痛批，在新會期開議期間大動作追殺一位七連霸的原住民無黨籍立委，難道真的是為了助理費或古早以前的陸製快篩嗎？她直指「是為了2026選舉吧」。

王淺秋質疑，地方議員是高金素梅的「鐵咖」，賴政府現在的作法就是要偵辦「2026會選得比民進黨好的就準備抓起來」。她表示自己過去跑過司法新聞，認為現在檢調的動作就是要造成寒蟬效應，就是要讓人害怕，讓這些有能力、論述很強，足以讓民進黨選情不利的所有人通通都要閉嘴，包括還在押的馬德。

