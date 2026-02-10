高金素梅遭北檢搜索！黃瓊慧喊「終於…」：難怪藍白倉促通過

政治中心／綜合報導

國民黨立委羅智強今（10日）發文揭露，無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅遭檢調搜索，北檢隨即證實此事，案由暫時不便說明，稍早北檢肅貪黑金專組也前往她的國會辦公室展開進一步搜索。雖然目前案情有待釐清，消息一出仍震撼各界，民進黨桃園市議員黃瓊慧稍早也發聲了。

高金素梅突遭搜索！黃瓊慧：終於…

黃瓊慧今（10日）在社群轉發新聞畫面，寫下「終於…這隻超紅」、「若是詐領助理費的話就真的不意外了…難怪立院藍白要倉促通過助理費除罪化」。引發網友熱烈討論，「法院開搜索票，代表就是法官看到真的有東西…」、「大場面要來了？」、「會不會跟國安相關？」、「執政黨政府硬起來了，台灣國加油」。

北檢搜索國會辦公室！面對媒體全程噤聲

羅智強今早在臉書發文稱「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」北檢證實此事，在搜索位於陽明山的住處後，出動6至7名檢調人員前往其國會辦公室，並在稍早9時31分抵達。面對記者詢問「請問是違反《反滲透法》的部分嗎？是接到來自國安局的情資嗎？有找到高金素梅嗎？」皆未回應，快步進到高金素梅辦公室展開搜索。

據悉，高金素梅助理目前也沒辦法聯繫上委員，案情有待釐清。不過目前是立法院會期中、尚未開議，依《中華民國憲法增修條文》第4條第8項規定，立法委員除現行犯外，在會期中不受逮捕或拘禁。若檢調欲逮捕高金素梅，必須先經立法院許可。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

