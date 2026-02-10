高金素梅遭北檢搜索！黃瓊慧發聲「終於…這隻超紅」：真的不意外

記者羅欣怡／桃園報導

無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅住家以及立院辦公室今（10日）遭檢調搜索，疑似因涉及人頭詐領助理費案。消息一出仍震撼各界，民進黨桃園市議員黃瓊慧也轉貼《三立新聞》畫面，驚喊「終於…這隻超紅！」

黃瓊慧直言「不意外」。（圖／翻攝自黃瓊慧Threads）

據了解，台北地檢署證實發動搜索，案由目前不便說明。相關人員除了前往搜索高金素梅陽明山住家外，也到立法院高金素梅辦公室進行搜索，對於媒體詢問案情，未發一語快速進入。高金素梅的助理則表示目前也沒辦法聯繫上她。

無黨籍立委高金素梅遭檢調搜索（圖／翻攝自高金素梅臉書）

黃瓊慧今（10日）在社群轉發新聞畫面，寫下「終於…這隻超紅」、「若是詐領助理費的話就真的不意外了…難怪立院藍白要倉促通過助理費除罪化」。引發網友熱烈討論，「法院開搜索票，代表就是法官看到真的有東西…」、「大場面要來了？」、「會不會跟國安相關？」、「執政黨政府硬起來了，台灣國加油」。

