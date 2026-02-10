高金素梅遭北檢發動搜索！余天相識多年「不知道怎麼回事」

余天10日出席練團時受訪。林煒凱攝

無黨籍立委高金素梅今（10日）驚傳遭檢調搜索。台北地檢署清晨指揮調查局國家安全維護工作站，兵分約30路同步展開行動，首波前往她位於陽明山的住處搜索，隨後再赴台北市青島東路的國會辦公室查察。余天、胡瓜與余祥銓今為「鑽石舞台之夜」演唱會進行彩排，受訪被問及高金素梅近況回應了。

余天坦言兩人在演藝圈相識多年，但對案情並不清楚，「高金在演藝圈認識很久，現在到底什麼事情也不曉得，我們兩個是沒話說。」一旁胡瓜聽聞後打趣追問：「是沒話說還是有說話？」余天隨即改口笑說：「有說話啦，見面都會打招呼，也會去她辦公室，交情不錯，但她今天出這事，我真的不知道怎麼回事。」語氣中帶著無奈，也透露老友突遭搜索的錯愕。

高金素梅今10日傳遭檢調搜索。李智為攝

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日榮耀回歸臺北流行音樂中心（北流），趕在過年前，參與演出的藝人都在百忙之中排除萬難，今進練團室展開馬拉松式排練，擔任首日演出壓軸的余天開金口演唱成名曲〈榕樹下〉，展現寶刀未老功力。演唱會門票已在年代售票系統熱賣。

余天（右起）、胡瓜、余祥銓10日出席練團彩排。林煒凱攝



