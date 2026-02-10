高金素梅遭大動作搜索 陳揮文分析：檢方有一定把握才會動手

立委高金素梅（左）住家、辦公室今天被檢方搜索，總共有18人遭到約談。（翻攝自高金素梅臉書）

檢方今（10）日兵分多路搜索無黨籍山地原住民選區立委高金素梅住家、辦公室，總共有18人遭約談，消息曝光引發外接熱議。資深媒體人陳揮文今在直播中分析，檢調有一定的蒐證跟把握才會動手，他還提到這起事件出乎自己的意料，「本來以為會去辦黃國昌」。

陳揮文今天在YouTube頻道開直播，談論立委高金素梅被檢調搜索事件，他分析北檢發出新聞稿，發現第一點「國安站報請本署指派檢察官指揮偵辦」，強調牽涉到國安站，高金素梅可能涉及「反滲透」「國安法」等有關的案件。

廣告 廣告

陳揮文也補充提到，檢調一定有相當的把握才會動手，他還笑稱自己早上聽到檢調搜索高金素梅時，有點愣住，「怎麼抓高金素梅，應該抓黃國昌」。至於國民黨立委羅智強今天聲援高金素梅，他強調因為2人的交情很好，這就跟國民黨聲援其他人一樣。

面對網路上有許多人認為高金素梅有罪、無罪等等，陳揮文特別提醒大家，在判刑之前用「無罪推定原則」看待，任何人判決有罪之前都是無罪的，不應該隨之起鬨，被別人操作帶著走。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

高金素梅遭檢調搜索 黃國昌震驚：不該成打壓異己的工具

高金素梅被搜索！羅智強質疑「民主寒冬」 律師批瞎扯：簡直法盲

網友提賈永婕以前po文「很假掰」 本尊親自回應被讚爆