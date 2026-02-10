高金素梅遭搜索偵辦 韓國瑜力挺：一女當關萬夫莫敵、禁得起檢驗

台北地檢署指揮法務部調查局國安站，今早（10日）搜索7連霸原住民立委高金素梅住處及立委辦公室，引發高度關注。立法院長韓國瑜中午說明，北檢搜索在程序上是完備的，檢察長有事先致電告知立院周秘書長；但高金20多年來是原住民權益捍衛者，問政非常認真，有一女當關萬夫莫敵的氣勢，相信禁得起檢驗，也尊重檢調。

立法院長韓國瑜。（中天新聞）

韓國瑜中午接受媒體訪問，針對高金素梅遭檢調偵辦搜索一事作出說明。

韓國瑜表示，「台北地檢署來搜索高金委員，這程序上是完備的。台北地檢署的檢察長先打電話給我們立法院的秘書長。然後說要搜索高金委員的辦公室。然後立院周秘書長打電話給我，那程序上是完備的；在立法院的人員陪同之下，進到高金委員的研究室，程序上是沒有問題。」

韓國瑜隨即話鋒一轉說，「但在這裡我必須要幫高金委員講兩句話。20多年，高金委員在立法院的表現，可以說是原住民的捍衛者，問政非常的認真，而且只要原住民所有的權益，高金委員可以說是一女當關萬夫莫敵，她有這種氣勢！我們相信！高金委員是禁得起檢驗的」。

檢調搜索原住民立委高金素梅國會辦公室。（中天新聞）

韓國瑜說，「尊重檢調，但也希望對於高金委員以及立法委員所有的調查必須一定要公正；如果立法員的人權都不能保障的話，一般平常小老百姓，那就更辛苦了。」

韓國瑜強調，「再一次呼籲檢調單位，在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手。這一點是我再一次呼籲司法檢調人員，大家一起來往這個方向，謝謝大家。」

北檢今早約上午11時許對外發布3點說明。一、 本案係法務部調查局國家安全維護工作站(下稱國安站)報請本署指派檢察官指揮偵辦。二、 某立委及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今（10）日指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共 30 處，並通知該委員、張姓助理及相關人員等共 18人到案說明，目前持續調查釐清中。三、 鑑於本案受社會輿論關注，經審酌公共利益之維護與合法權益之保護，認有說明必要，爰依偵查不公開作業辦法第 8 條第 1 項第 1 款規定。

高金素梅經常砲轟民進黨政府執政缺失。（翻攝自高金素梅臉書）

