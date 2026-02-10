高金素梅遭搜索！作家：檢調已掌握相當證據 觸碰國安、廉政無免死金牌

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

無黨籍山地原住民立委高金素梅因涉詐助理費，今（10）日遭檢調持搜索票前往其住處、國會辦公室及相關處所共30處搜索，並約談18人說明。作家趙曉慧在臉書上分析，檢調發動搜索並非臨時決定，而是代表已掌握相當程度的證據，顯示案件性質重大。

趙曉慧表示，搜索屬刑事訴訟法下的強制處分，須由檢察官向法院聲請並經法官審核證據，確認具有合理懷疑之處，或處所存有證據後才會核准。她指出，《憲法增修條文》僅規範立委於會期中不得遭逮捕或拘禁，但搜索並不在限制範圍內，因此檢調得以依法進入立委辦公室或住所，通常代表案件涉及貪污、收賄、洗錢或國安等重大疑點，且已進入必須保存證據、防止湮滅證據的階段。

她進一步分析，檢調鎖定立委通常源於長期情資累積，包括銀行通報異常金流、助理或親友帳戶不尋常、財產申報與收入不符，或是企業內鬥、官員檢舉等線索。搜索後往往伴隨手機、電腦等設備扣押進行數位鑑識，後續將展開密集偵訊，再決定是否交保、限制出境或聲押。



趙曉慧並指出，高金素梅長期在國會扮演關鍵少數，如今遭檢調搜索，若涉及不明資金往來或經濟安全層面，可能顯示賴清德政府將「防範境外勢力滲透」的法律網，從單純的國安層面擴大到國會議員的行為守則。她認為，檢調此舉向外界釋出明確訊號，「無論資歷多深、背景多特殊，只要觸碰到國安或廉政紅線，都沒有免死金牌。」

北檢稍早證實，高金素梅與助理等人涉三項案由，包括涉詐助理費、違反醫療器材管理法與詐領某協會補助款。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

