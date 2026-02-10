高金素梅遭搜索 北檢：目前不便說明

無黨籍立委高金素梅住處驚傳遭檢調搜索。（本刊資料照）

國民黨立委羅智強今（10日）一早突然在臉書發文，驚爆檢調單位正搜索無黨籍立委高金素梅。據了解，全案是北檢指揮調查局發動偵查搜索，高金位在陽明山住家被搜索，檢調行動相當保密，北檢目前僅表示不便對外說明。

羅智強在文中情緒激昂地指出，這象徵著「民主寒冬來臨」，並向賴政府喊話：「下一個又是誰？」

由於高金助理對外稱，目前聯絡不上委員，也讓檢調行動更添疑雲。本刊掌握，北檢有備而來，全案極可能是北檢肅貪黑金專組的吉組偵辦，案情稍晚將由北檢說明。

