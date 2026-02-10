高金素梅遭搜索！國民黨團力挺喊「相信清白」：勿枉勿縱但別政治辦案

記者詹宜庭／台北報導

國民黨團力挺高金素梅。（圖／翻攝畫面）

無黨籍立委高金素梅今（10日）遭到檢調搜索陽明山住家與國會辦公室，外傳與助理費，以及競選立委時疑有選舉資金來自中國，疑涉犯違反《反滲透法》有關。對此，國民黨團書記長林沛祥表示，國民黨團相信高金素梅的清白，「我們相信高金委員，我們站在她這邊」，而藍委王鴻薇也說，希望司法調查過程勿枉勿縱，但千萬不要有政治性辦案。

林沛祥表示，中華民國是民主法治國家，國民黨團相信無罪推論，也就是在證明有罪之前任何人都是清白的，「我們也相信高金素梅的專業與素養，以及她長期在國會的努力，我們相信她的清白，期待司法做出公平公正公開，而不是預設立場的判決。」他也指出，期待看到的台灣司法是真正民主法治國家，是以無罪推論去做政府，不能預設立場誰有罪誰沒罪，更不能因為政治立場去做設想，目前還在調查尊重司法，也期待司法做出公平公正公開的判決，讓全民能信服。

王鴻薇表示，有關高金素梅被搜索，書記長已經把黨團立場說清楚，就是以他為準，希望司法調查過程勿枉勿縱，但千萬不要有政治性辦案，過去看到消息外洩，或是有政治性辦案影子在裡面，高金素梅不應該受到這樣的待遇。

林沛祥也補充，國民黨團相信高金素梅的清白，在沒有罪證確鑿之前都相信。對於捕風捉影的報導，就算真實度在高，黨團也認為這是非常不可取的，因為偵查不公開是民主法治國家最基本原則。看到辦案進度被一些媒體做成獨家報導，不管是對偵查人的專業素養也好，還是被偵查人的清白也好，都是莫大傷害。所以，黨團對於捕風捉影的報導不予置評，嚴格講起來應該嚴加譴責，「我們相信高金委員，我們站在她這邊。」

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

