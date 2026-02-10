高金素梅遭搜索！國民黨團力挺：相信她清白

▲原民立委高金素梅遭搜索，國民黨團上午開記者會說，相信她的清白。（圖／國民黨團提供）

[NOWnews今日新聞] 原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，引發外界關注。國民黨立院黨團今開記者會表示，台灣是民主法治國家，司法應遵守無罪推定原則，在未經判決確定前，任何人都不應被預設立場看待，黨團相信高金素梅的清白，並期待司法做出公平、公正且公開的判決。

國民黨團書記長林沛祥說，國民黨一貫尊重司法，也相信司法的專業，但前提是必須依循民主法治國家最基本的原則，也就是無罪推定。他強調，在罪證尚未確鑿、案件尚未定讞之前，任何人都應被視為清白，不能因政治立場或外界臆測，對個案先行定罪。

林沛祥：譴責特定媒體「獨家」放話，呼籲檢調司法不公開

林沛祥說，高金素梅長期在國會的表現有目共睹，無論是專業能力或問政素養，都受到肯定，黨團基於這樣的基礎，相信她的清白。他也呼籲司法機關，在調查過程中應避免預設立場，讓社會看到一個真正落實民主法治精神的司法體系。

針對相關案件細節屢被媒體提前揭露，林沛祥表示，偵查不公開是民主法治國家的基本原則，但近年來卻一再看到偵辦進度被媒體以「獨家」方式曝光，這不僅對被偵查人的名譽與人身清白造成重大傷害，也對整體司法公信力形成衝擊，黨團對此表達高度遺憾，甚至認為應受到譴責。

國民黨立委王鴻薇則表示，目前傳出搜索範圍包括高金素梅住家與國會辦公室，黨團立場已由書記長對外說明，後續也將以黨團既有態度為準。她強調，司法調查應秉持「勿枉勿縱」原則，但絕不能出現政治性辦案的情形。

王鴻薇指出，過去相關案件中，曾出現消息外洩或帶有政治色彩的辦案疑慮，社會各界都看在眼裡，這次也希望司法機關能謹慎自持，避免重蹈覆轍。她強調，高金素梅不應在未定罪前，承受不必要的政治或輿論壓力。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



