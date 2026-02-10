高金素梅遭搜索 徐巧芯質疑：所涉3案都與國安無關

台北地檢署主任檢察官曾揚嶺帶隊搜索立委高金素梅位在立法院青島二館的辦公室。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 對於無黨籍立委高金素梅今（10）日遭到檢調及調查局國安站大規模搜索，國民黨立委徐巧芯質疑，相關人疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領補助款等案件，這3案與國安沒問題，卻出動調查局國安站搜索，這是否符合法治精神、程序正義，背後是不是有其他政治考量，社會大眾很難沒有質疑。

徐巧芯說，今天早上，看到高金素梅委員的住家及辦公室，被檢調及調查局國安站大規模搜索，還將18人帶回調查，她相當震驚，心情也非常沉重。

徐巧芯說，國會辦公室被大規模搜索，都不是件小事，也不能等閒視之，這不只是某位立委的問題，而牽涉整個立法院的獨立運作。

徐巧芯說，檢調在過年前這個時機點大規模動作，提出相關人疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領補助款等案件，這3案與國安沒問題，卻出動調查局國安站搜索，這是否符合法治精神、程序正義，背後是不是有其他政治考量，社會大眾很難沒有質疑！

徐巧芯說，高金委員這幾年在立法院的表現，大家都有目共睹，除了認真問政，也積極守護原住民的權益，在立院也是很照顧她的姊姊，她的人格操守她絕對相信，在無罪推定的狀況下，她相信她的清白。同時，韓國瑜院長也強調，相信高金委員禁得起檢驗，呼籲檢調「不要淪為政治打手」。

徐巧芯說，她支持韓院長的說法，也相信高金委員清白，更呼籲賴政府把政治黑手拿開，停止再把檢調當東廠，司法不是你對付在野黨、政治鬥爭的工具。

