高金素梅遭搜索 法律學者：若由國安站主導，表現案件與敵對勢力有牽涉

記者李鴻典／台北報導

北檢偵辦無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費等案，今（10）日天指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談高金素梅等18人說明。法律學者林志潔說，國安站隸屬國家安全處，是調查局專辦共諜案的機動組。中資是否介選，是否違反反滲透法，均為國安站執掌，若由國安站的主導，也表現案件與敵對勢力有所牽涉。

無黨籍立委高金素梅。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

法務部調查局國家安全維護工作站獲報，高金素梅及張姓助理等人疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，報請台北地檢署指揮偵辦。北檢承辦主任檢察官、檢察官今指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索高金素梅的住所、國會辦公室及案關人員的住居所等共30處，並通知高金素梅、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

林志潔說明，調查局的組織有兩面向，第一是以功能區分，例如國家安全維護處、洗錢防制處、廉政處、資通安全處。第二面向是在偵辦案件時以區域來分管轄，會有北部南機動工作處負責專案，以及各縣市調查站，例如花蓮市調站、雲林縣調站，來處理各縣市案件。

林志潔進一步表示，據媒體報導，本次遭檢調約談的除了高金素梅委員外，還有屏東議員越秋女、台東議員陳政宗、花蓮議員簡智隆，就連高金素梅的辦公室主任與助理都被約談，依據新聞稿，涉及醫材管理法與助理費。

林志潔說，國安站隸屬國家安全處，是調查局專辦共諜案的機動組。中資是否介選，是否違反反滲透法，均為國安站執掌，若由國安站的主導，也表現案件與敵對勢力有所牽涉。

林志潔也提到，根據《中華民國憲法增修條文》第4條第8項，立法委員除現行犯外，在會期中不受逮捕或拘禁。若非現行犯，檢調欲逮捕會期中的立委，必須先經立法院許可，因此若在會期，北檢要逮捕聲押立法委員，須經立法院許可。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

