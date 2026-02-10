高金素梅遭搜索！涉詐助理費 「金流疑有國安疑慮」

高金素梅（中）遭檢調搜索住處及辦公室。（本刊資料照）

無黨籍立委高金素梅住處及國會辦公室今（10日）早驚傳遭檢調搜索，據傳與助理費涉貪有關。

藍委羅智強今上午發布自錄影片，透露高金素梅遭搜索，痛批是「賴清德政權搜索」「下一個又要動誰？」，並替高金素梅喊「加油」。

檢調進入高金素梅國會辦公室。（鏡新聞提供）

今上午9時30分許，檢調進入高金素梅國會辦公室，面對媒體詢問並說明原因。

北檢目前尚未對外說明，根據《自由時報》報導，她疑似在核銷助理費過程涉嫌貪汙，包含相關金流疑有國安疑慮，北檢指揮調查局國安站搜索，目前正訊問中。

