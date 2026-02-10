高金素梅遭搜索！疑貪助理費、金流牽涉國安疑雲

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

無黨籍山地原住民立委高金素梅今(2/10)遭檢調搜索，北檢證實，高金素梅涉及以人頭詐領助理費，因此檢調兵分兩路，清晨前往高金素梅位於陽明山的住家搜索，上午則由主任檢察官曾揚嶺帶隊，2台車6人到立法院青島二館高金素梅辦公室搜索。

山地原住民立委高金素梅辦公室遭搜索，吳家豪攝

曾揚嶺上午9點半帶隊至高金素梅立委辦公室搜索，深厚跟著調查局國安站主任楊任之，除了涉貪助理費外，也將同步清查，高金素梅競選資金來源是否涉及國安議題。

藍委羅智強上午自錄影片，透露高金素梅遭搜索，並痛批是總統賴清德政權搜索、下一個又要動誰？還替高金素梅喊加油。

高金素梅在2002年起擔任立委至今已超過20年，歷經無黨、無黨團結聯盟、親民黨等等，現為無黨籍，但加入國民黨團運作，也被解讀為泛藍成員。

高金素梅曾在2009年莫拉克風災期間，以台灣少數銀族代表團團長名義，至中國訪問，會見當時的中共中央總書記胡錦濤，事後帶回1億元捐款台幣，也引發款項監督跟發放透明度問題，備受朝野立委及各界質疑。部分原民團體也不滿，高金素梅未經族群內部授權，單方面對外發言，矮化原民主體性。

此外，高金素梅也曾有不少爭議事件被認為跟中國有關，包括2017年關切台大場地出借給中國選秀節目；2023年在立院質詢時使用簡體中文簡報，遭批評替中國說話；2024年質詢時點名民進黨沒證據就指控國會改革是「我們習近平」要求韓國瑜、傅崐萁做的，引發討論。

