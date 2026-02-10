高金素梅遭搜索 立法院發聲了

即時中心／顏一軒報導

檢調今（10）日拂曉出擊，搜索立委高金素梅位於陽明山的住處，稍早北檢肅貪黑金專組的相關人員已前往她在青島二館的國會辦公室執行進一步搜索。對此，立法院回應，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。





立法院表示，有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

