高金素梅遭搜索 綠委嗆羅智強這1句話！

[NOWnews今日新聞] 無黨籍資深立委高金素梅今（10）日傳出被檢調搜索，國民黨立委羅智強則痛批「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，她不懂為何羅智強要急著幫忙洗地、洗白、甚至帶風向？

羅智強上午在臉書發文爆料，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰」；北檢則稱，目前不便回應或說明。

對此，陳培瑜表示，高金素梅傳出被搜索、約談，到底是什麼事件，大家都能等待司法調查，但不知道為何羅智強急著幫忙洗地、洗白，甚至要帶輿論風向說這是政治迫害，「我就問，如果沒有犯錯，為什麼急著出來洗地、漂白？」

陳培瑜提到，高金素梅過去有許多爭議言論，例如在總質詢時說出「我們習近平主席」，「我就問，高金素梅你是哪一黨的立委？哪一國的委員？」而這樣的委員大家當然有所質疑。

陳培瑜強調，所有調查都要待司法調查，才能給予委員公道，若有犯罪事實，也要早日糾正其行徑。

