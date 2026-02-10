高金素梅遭搜索 綠黨團籲靜待司法調查 嗆藍急帶輿論風向

民進黨立院黨團書記長陳培瑜。（本報資料照片）

無黨籍立委高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費，台北地檢署今（10）日一早指揮調查局兵分多路搜索高金素梅住家及國會辦公室等。對此，民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，高金素梅被搜索、被約談，到底是什麼樣的事件，靜待司法調查，但反問，為何國民黨立委羅智強急著帶輿論風向說是政治迫害？

陳培瑜表示，目前傳出高金素梅被搜索、被約談，到底是什麼樣的事件，靜待司法調查，但羅智強急著洗地、急著漂白，甚至急著帶輿論風向說是政治迫害，如果沒有犯錯為何急著洗地；如果沒有犯法，為何急著漂白？

她指出，過去高金素梅有非常多引起爭議的言論，例如在總質詢的時對著行政院長說出「我們習近平主席」，高金素梅到底是在為台灣人民謀福利，還是在為習政府說話？這樣的立委當然會有所質疑。

陳培瑜強調，所有調查都必須靜待司法調查結果，才能夠給予立委一個公道，或如果真的有犯罪事實，當然也希望早日糾正其行為。

