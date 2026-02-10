高金素梅遭搜索！羅智強扯「民主寒冬」 黃帝穎曝司法實務嗆：簡直法盲

記者劉秀敏／台北報導

無黨籍立委高金素梅遭檢調搜索（圖／翻攝自高金素梅臉書）

無黨籍資深立委高金素梅今（10）日上午驚傳遭檢調搜索，國民黨立委羅智強在社群平台爆料並痛批「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。對此，律師黃帝穎直言，羅智強瞎扯檢調搜索高金素梅是民主寒冬，「簡直法盲」，搜索票是法院裁定核發，國民黨應加強法治教育。

羅智強今日上午在臉書發文爆料：「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰」，同時透過影片批評，賴清德不演了，再次出手這次劍指立法院最認真、問政專業、監督政府最有力的高金素梅。

黃帝穎反嗆，羅智強的發文，擺明將嚴謹由法院裁准搜索的程序，硬抹上政治口水，簡直法盲。

「在野監督不是犯罪遮羞布」，黃帝穎強調，司法實務上，檢方偵辦立委通常列為矚目案件，檢察官必然嚴謹偵辦及蒐證，依據《刑事訴訟法》強制處分程序，才可能說服法院裁准搜索票。

