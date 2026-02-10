高金素梅遭搜索「羅智強竟扯民主寒冬」 律師揭司法實務反嗆「簡直法盲」

即時中心／梁博超報導

從演藝界轉戰政壇的7連霸無黨籍山地原住民立委高金素梅，一早驚傳位於陽明山菁山路的住處清晨遭檢調搜索！國民黨立委羅智強旋即在網路上爆料、並痛批「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。對此，律師黃帝穎反批羅智強將嚴謹由法院裁准搜索的程序，硬抹上政治口水，「簡直法盲」；他強調，搜索票是由法院裁定核發，「國民黨應加強法治教育」。

台北地檢署指揮調查局人員，在今日清晨6時許，前往高金素梅位於台北市士林區陽明山菁山路的住處進行搜索；在上午9時30分，檢調也前往立法院青島二館搜索高金素梅的辦公室。目前搜索行動正在進行當中。

初步掌握，高金素梅疑似涉嫌違反《貪污治罪條例》第5條第1項第2款「利用職務詐取財物罪」，恐與助理費相關；另有說法指出，調查方向亦可能涉及選舉資金來源與中國有關，恐觸犯《反滲透法》相關規定。

而國民黨立委羅智強一早便在臉書發文，指稱檢調正對高金素梅搜索，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」；羅智強還表示自己萬分難過不捨，「這就是強力監督政府的結果，素梅姐加油，我們都是你的後盾。」

對於國民黨立委羅智強發文，稱「『賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨』是『強力監督政府的結果』」，黃帝穎直言，這擺明將嚴謹由法院裁准搜索的程序，硬抹上政治口水，「簡直法盲！」

「在野監督不是犯罪遮羞布，檢方嚴謹蒐證才可能說服法院裁准搜索！」黃帝穎以司法實務說明，檢方在偵辦立委時，通常列為矚目案件，檢察官必然嚴謹偵辦及蒐證；依據「刑事訴訟法」強制處分程序，才可能說服法院裁准搜索票。

