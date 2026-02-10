高金素梅遭搜索 翁達瑞開酸：山地原住民立委的「山地」在陽明山

無黨籍立委高金素梅。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅今（10）日遭檢調搜索，台北地檢署說明，本案係由調查局國安站報請指揮，偵辦某立委及其助理等人，涉嫌詐領助理費，並違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款，全案約談相關人員共18人。

不過，案件尚在偵辦階段，今早即出現政治人物率先對外披露相關訊息。國民黨立委羅智強一早在臉書發文指出，高金素梅住家遭到搜索，也因此曝光其實際居住地點位於台北市陽明山一帶。

相關訊息曝光後，引發輿論討論。旅美作家陳時奮（筆名翁達瑞）隨即在臉書發文開酸表示，「哇！原來『山地原住民立委』的山地，指的是台北市的陽明山，而不是花蓮縣的高山。」

該貼文一出，引發網友關注與轉傳，有網友不忍開酸「家裡有金山銀山的山地原住民」、「她不是中國人嗎？」、「她的高山在中國安徽，老爸的故鄉啊！」、「陽明山地人真有錢」。使高金素梅居住地點成為輿論焦點之一。

對於相關案件細節與後續發展，檢調單位仍持續偵辦中，尚待進一步釐清。

※Newtalk提醒您：

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

