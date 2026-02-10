高金素梅遭搜索 藍委：相信她的清白 盼勿枉勿縱

針對無黨籍立委高金素梅遭搜索一事，國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，中華民國是民主法治國家，黨團相信無罪推定論，也相信高金素梅的專業與素養，相信她的清白。（國民黨立法院黨團提供／丁上程台北傳真）

無黨籍原住民立委高金素梅因疑遭檢舉詐領助理費案，10日上午住家、立委研究室都遭檢調搜索。對此國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，中華民國是民主法治國家，黨團相信無罪推定論，也相信高金素梅的專業與素養，相信她的清白，期待司法做出一個公平公正公開的，而不是預設政治立場的判決。

針對高金素梅遭搜索一事，林沛祥10日表示，中華民國是民主法治的國家，國民黨團相信無罪推論，在證明有罪之前，任何人都是清白的，也相信高金委員的專業與素養，她長期在國會的努力，相信她的清白，期待司法做出一個公平公正公開的，而不是預設立場的判決。

廣告 廣告

林沛祥強調，檢調不能預設立場說誰有罪誰沒罪，更不能因為政治立場做設想，調查中尊重司法，期待司法做出公平公正公開的判決，讓全民信服。

國民黨立委王鴻薇則表示，希望司法調查的過程中勿枉勿縱，但千萬不要有政治性辦案，過去曾看到，消息外洩或政治性辦案影子在內，高金素梅不應該受到這樣的待遇。

對於資深無黨籍立委高金素梅遭檢舉詐領助理費，被台北地檢署發動指揮搜索住所與辦公室。民眾黨主席黃國昌今（10）日受訪表示，在農曆春節前聽到這樣的消息「確實令人震驚」，目前許多狀況尚未明朗，但他希望司法應捍衛公平正義的底線，不應成為執政者打壓異己的工具，「希望不是如此」。

【看原文連結】