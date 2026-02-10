高金素梅遭搜索 藍黨團：證明有罪前都是清白的

國民黨立院黨團稱高金素梅遭搜索一事應該無罪推定。資料照 王家俊攝



檢調今（10）搜索無黨籍立委高金素梅陽明山住家、國會辦公室。國民黨立法院黨團書記長林沛祥回應，肯定高金的專業、素養，也相信無罪推定，在證明有罪前都是清白的。

傳出檢調接獲國安系統情資，指高金素梅在上屆立委選舉時，疑有選舉資金來自中國，疑涉犯違反《反滲透法》，也有此一說是有關助理費案件；北檢仍不願證明今日搜索是為何事由。立法院長韓國瑜辦公室稍早以立法院新聞稿回應，「有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。」

林沛祥在立院受訪指出，中華民國是法治國家，國民黨黨團相信無罪推定，在證明有罪之前，任何人都是清白的。他相信高金的專業跟素養，以及長期在國會努力，期待司法做出公平、公正、公開判決，而不是預設立場的判決。

林沛祥說，偵查不公開是民主法治國家的基本原則，捕風捉影的報導非常不可取，這對民主法治、當事人的清白都是莫大的傷害，應予以譴責

國民黨立委王鴻薇表示，盼司法調查勿枉勿縱，千萬不要有任何政治性辦案，高金不應該受到這樣待遇。

