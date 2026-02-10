高金素梅遭搜索 詹江村喊怕：現在加入民進黨來得及嗎？

無黨籍立委高金素梅遭檢舉，涉嫌長期以人頭詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，台北地檢署今（10）日指揮調查局國家安全維護工作站兵分30路，搜索高金及張姓助理等人住處、國會辦公室，並約談高金等18人。對此，國民黨桃園市議員詹江村諷刺，現在加入民進黨還來得及嗎？「我害怕」。

北檢說明，本案是法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦，高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今天指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知高金、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

而在今天早上高金素梅被搜索時，北檢回應「目前不便說明」，當時詹江村發文直呼，搜索一個重量級政要，可以說目前不便說明？他更自嘲，自己現在加入民進黨還來得及嗎？「我害怕」。許多網友也在詹江村的貼文留言表示，「綠色恐怖來了，在野黨要加油了」、「司法迫害又來了」、「請問民進黨可以去哪邊申請？好可怕」、「村長加油，一定要幫忙高金委員。」

★未經判決確定，應推定為無罪。

