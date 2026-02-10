高金素梅遭搜索 謝寒冰：北檢3大理由哪1個跟國安有關？

無黨籍立委高金素梅今天住家、立法院辦公室遭檢調搜索，引起討論。名嘴謝寒冰今天在臉書表示，目前北檢認為高金素梅涉嫌的3大理由，「哪一個跟國安有關？」

謝寒冰說，北檢表示之所以對高金素梅大規模搜索，是法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦。但目前北檢認為高金涉嫌的三大理由：涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、及詐領某協會補助款，這三個哪一個跟國安有關？

謝寒冰表示，看起來是不是很像本來想用國安辦高金，但查不到證據，只好用其他理由來辦？

