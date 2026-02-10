高金素梅遭搜索 陳揮文示警1大事：問題就嚴重了

政治中心／劉宇鈞報導

無黨籍立委高金素梅疑涉嫌詐領助理費，她的住家、國會辦公室今（10）日遭到搜索。台北地檢署說明，本案為法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦。媒體人陳揮文說，國安站是專門抓匪諜，若高金素梅違反了國安法的部分，「這個問題就比較嚴重了」。

陳揮文：國安站專門抓匪諜

陳揮文在直播上表示，國安站是專門抓匪諜的，其實調查局有專門辦貪污的單位，怎麼會是國安站在辦貪污？高金素梅已經擔任了七屆的立委，高金在立委任內，尤其是跟中國大陸方面互動往返的爭議不斷，只是之前都是停留在政治攻防，從來沒有因為國安法的問題被辦，所以很奇怪今天是國安站出動，這會讓人有很多的問號。

陳揮文提到，如果是單純的詐領助理費、詐領補助款，這個就貪污來講是小案子、就是一般的貪污案，且曾涉案的民代可多了，如果高金素梅僅是詐領助理費，這樣案件相對是單純的、見怪不怪。

陳揮文：若涉國安法問題就較嚴重

陳揮文直言，如果高金素梅是違反了國安法的部分，「這個問題就比較嚴重了」，高金近20多年來往返兩岸的狀況是受人矚目，而高金到底是不是單純的貪污案，目前仍看不出來，但從調查局國安站的出動來看，確實是很奇怪的。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

