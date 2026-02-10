高金素梅遭搜索！韓國瑜力挺「相信經得起檢驗」：檢調別當政治打手

記者詹宜庭／台北報導

韓國瑜針對高金素梅遭搜索發表談話（圖／記者劉秀敏攝影）

無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今（10日）遭檢調搜索住家與國會辦公室，外傳與助理費有關。對此，立法院長韓國瑜表示，20多年高金素梅在立法院的表現可以說是原住民的捍衛者，問政非常認真，只要原住民所有的權益，高金素梅可以說是「一女當官，萬夫莫敵」，相信她經得起檢驗。同時他也呼籲檢調單位在執行公權力的同時，也要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手，希望調查必須公正。

韓國瑜中午接受媒體聯訪指出，台北地檢署搜索高金委員辦公室，在程序上是完備的，台北地檢署檢察長先打電話給立法院秘書長，說要搜索高金委員的辦公室，然後秘書長打電話給他，檢調人員在立法院人士陪同下進入高金委員辦公室，程序上沒問題。

廣告 廣告

韓國瑜表示，但在此他要幫高金講兩句話，高金素梅20多年在立法院的表現可以說是原住民的捍衛者，問政非常認真，只要原住民所有的權益，高金素梅可以說是「一女當官，萬夫莫敵」，她有這種氣勢，相信她經得起檢驗。韓國瑜說，他尊重檢調，但也希望調查必須公正，如果立委人權都不能保障，一般平常小老百姓就會更辛苦，呼籲檢調單位在執行公權力的同時，也要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手，呼籲司法檢調人員大家一起往這方向努力。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

助理跟3議員同遭約談！調查局國安站報北檢指揮 高金素梅涉3案被搜索

揭高金素梅遭搜索關鍵意涵！趙曉慧：觸碰「這紅線」沒免死金牌

高金素梅遭檢調搜索！黃國昌坦言「蠻震驚」：司法不應成為打壓異己工具

高金素梅遭北檢搜索！黃瓊慧發聲「終於…這隻超紅」：真的不意外

