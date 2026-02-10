高金素梅遭搜索 韓國瑜說重話：籲檢調保有高貴靈魂、不要當政治打手

立法院長韓國瑜與秘書長周萬來一同發放特別版春聯。 資料照片：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 無黨籍立委高金素梅住處及國會辦公室今(10)日遭到搜索，立法院長韓國瑜中午回應說，程序上沒有問題，但他要幫高金素梅說句公道話，她是原住民捍衛者，經得起考驗。檢調對高金的調查一定要公正。他「呼籲檢調單位，在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手」。

高金素梅今日上午住處與國會辦公室遭到北檢搜索，韓國瑜今日出席餐敘活動時受訪表示，台北地檢署來搜尋高金委員，在程序上是完備的，台北地檢署的檢察長先打電話給立法院秘書長，然後說要搜索高金委員的辦公室，然後立法院秘書長周萬來打電話給韓，程序上是完備的，在立法院的人士陪同之下，進到高金委員的研究室，程序上是沒有問題。

廣告 廣告

不過，韓國瑜接著說重話，但在這裡他必須要幫高金委員講兩句話，二十多年高金委員在立法院的表現可以說是原住民的捍衛者，問政非常的認真，而且只要原住民所有的權益，高金委員可以說是一女當官，萬夫莫敵，還有這種氣勢。「我們相信高金委員是經得起檢驗的。尊重檢調，但也希望對於高金委員以及立法委員所有的調查必須一定要公正。」

韓國瑜說，「如果立法委員的人權都不能保障的話，一般平常小老百姓那就更辛苦了。再一次呼籲檢調單位，在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手，這一點是我再一次呼籲司法檢調人員，大家一起來往這個方向。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快訊》涉詐領助理費？檢調9時半抵達高金素梅辦公室

羅智強驚報：賴清德政府正在搜索高金素梅