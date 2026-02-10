高金素梅遭搜索！韓國瑜、江啟臣並肩高唱「這首」原住民歌謠聲援

記者詹宜庭／台北報導

檢調今（10日）搜索無黨籍山地原住民選區立委高金素梅的住家與國會辦公室。立法院長韓國瑜中午出席立法院媒體聯誼餐敘前力挺高金素梅，表示相信她經得起檢驗，並呼籲檢調在執行公權力的同時也應保有「高貴的靈魂」，千萬不要淪為政治打手。餐敘過程中，韓國瑜更與立法院副院長江啟臣、藍委許宇甄並肩高唱《我們都是一家人》，聲援高金素梅。

針對高金素梅國會辦公室遭搜索一事，韓國瑜中午受訪表示，他要替高金素梅說幾句話。高金素梅在立法院20多年來，是原住民堅定的捍衛者，問政態度認真，堪稱「一女當關，萬夫莫敵」，他相信高金素梅絕對經得起檢驗。他也強調，尊重檢調辦案，但盼相關調查須公平公正；若連立委的人權都無法保障，基層民眾將處境更艱難，呼籲檢調在執行公權力的同時，也要保有高貴靈魂，切勿成為政治打手。

廣告 廣告

在餐敘期間，韓國瑜與江啟臣、藍委許宇甄一同高唱《我們都是一家人》，聲援高金素梅。回顧2024年2月1日立委宣誓就職當天，韓國瑜步出議場時曾被高金素梅攔下，與多位前來觀禮的原住民朋友一同高唱《我們都是一家人》，場面熱絡。事實上，高金素梅也曾多次在公開場合演唱這首歌曲，2025年7月25日，國民黨為反罷免舉辦造勢晚會時，高金素梅亦登台演唱《我們都是一家人》，並痛批民進黨胡作非為。

更多三立新聞網報導

高金素梅遭搜索 陳揮文示警1大事：問題就嚴重了

可逮捕羈押高金素梅嗎？律師曝關鍵、揭前例給答案

立委高金素梅「涉3案」遭調查！她屏東服務處也遭搜索…全程超低調

不只涉詐助理費！高金素梅募中國製快篩 疑中共介入、違反醫療法調查中

