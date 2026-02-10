高金素梅遭搜索！ 韓國瑜：相信經得起檢驗.檢調程序完備

台北市 / 綜合報導

針對調查局一早搜索無黨籍立委高金素梅的國會辦公室，立法院長韓國瑜回應，北檢在調查程序上是完備的，但他必須要幫高金委員講兩句話，一起來聽。

韓國瑜表示，雖然在搜索程序上沒有問題，不過他也認為，高金素梅的問政非常認真，只要牽涉到原住民的權益，是「一女當關萬夫莫敵」，因此相信她經得起檢驗。

