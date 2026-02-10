高金素梅遭搜索 黃國昌震驚：司法不應成為打壓異己的工具

黃國昌中和市場掃街前受訪。廖瑞祥攝



無黨籍7連霸立委高金素梅，今日（2/10）上午驚傳遭到檢調搜索，台北地檢署證實有搜索行動，但表示「目前不便回應或說明」。民眾黨主席黃國昌說，在農曆春節前聽到這樣的消息蠻震驚的，司法應該還是要捍衛公平正義的底線，不應該成為是執政者打壓異己的工具，希望不是這樣的狀況。

國民黨立委羅智強今上午臉書發文表示，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰」。消息曝光後，震撼政壇。高金素梅辦公室尚未發針對傳出遭搜索行動做出行動，確切原因有待釐清。

廣告 廣告

黃國昌今天到中和掃街前受訪指出，在農曆春節前聽到這樣的消息蠻震驚的，但因為目前有很多情況都還不是很明確，所以沒有辦法有什麼太過度的評論。他說，「不過我還是希望，司法應該還是要捍衛公平正義的底線，不應該成為是執政者打壓異己的工具，希望不是這樣的狀況。」

更多太報報導

6連霸立委高金素梅遭搜索 羅智強：民主寒冬來臨...

傳競選經費來自中國疑涉反滲透法 檢調今搜索高金素梅

美國國務院打臉黃國昌、蕭旭岑！AIT處長谷立言超狂背景曝光