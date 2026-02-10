高金素梅遭搜！羅智強怒批「不演了」 陳培瑜反嗆為何急洗地漂白

羅智強率先披露高金素梅遭搜索消息，並將矛頭指向賴政府。（資料畫面）

國民黨立委羅智強今（10日）一早激動爆料無黨籍立委高金素梅遭檢調搜索，並指控是來自賴清德政府的「政治迫害」，還意有所指表示「下一個又是誰」。民進黨團書記長陳培瑜則隨即反擊，批評羅智強急著「洗地、漂白」是在帶風向，並質疑高金素梅過去的「習近平主席」言論，其立場本就備受質疑。

針對高金素梅陽明山住家遭搜一事，羅智強強烈指控賴清德總統正在對高金素梅進行報復性搜索，批評台灣民主「完全不演了」。對此，民進黨團書記長陳培瑜回應表示，案件真相應靜待司法調查，但羅智強在調查尚未明朗前就急著跳出來喊政治迫害，「如果沒有犯錯，為什麼急著出來洗地？如果沒有犯法，為什麼急著出來漂白？」

陳培瑜更進一步指出，高金素梅過去在立法院的言論多次引起社會爭議，最令外界納悶的是她曾在總質詢時，對著行政院長提及「我們習近平主席」。陳培瑜質疑：「高金素梅到底是哪一黨、哪一國的立委？是在為台灣人民謀福利，還是在為習近平政府說話？」她認為這類立場模糊的委員，其行徑理所當然會受到公眾與司法的檢視。

陳培瑜強調，針對助理費案的所有調查，各界都應保持理性，尊重偵查不公開並靜待結果。她表示，司法會給予公正的裁決，如果高金素梅確實有犯罪事實，希望早日糾正其行為；若最終查無實據，司法也會還給委員一個公道。





