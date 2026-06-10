高金素梅遭檢求刑12年半！最新「8字心聲」曝光

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

無黨籍立委高金素梅涉嫌以人頭詐領公費助理薪酬、立法院育嬰津貼共787萬元、違法輸入大陸製快篩劑7萬多劑，台北地檢署8日依貪汙等罪起訴高金等24人，高金被求刑12年6月。高金素梅昨日現身立院時除表示，相關指控都是「欲加之罪」，她於今日更在臉書吐心聲，引用心經的「無罣礙故，無有恐怖」一句話，強調黑夜一定會結束。

台北地檢署8日依貪汙等罪起訴高金等24人，高金被求刑12年6月。（圖/資料照）

金素梅被控與前辦公室主任張俊傑長期以人頭詐領公費助理薪酬、勞保局育嬰津貼共787萬元，並違法輸入大陸製快篩劑7萬多劑等，台北地檢署8日起訴高金、張俊傑共24人，並對高金、張男各求刑12年6月、16年，唯一在押中的被告張俊傑在押9日移審，台北地院裁定張以1000萬元交保，限制出境出海、限制住居，施以電子腳環科技監控，禁止接觸同案關係人。

廣告 廣告

圖為高金素梅的前辦公室主任張俊傑。（圖/資料照）

高金素梅９日現身立法院並接受媒體訪問，她強調相關指控都是「欲加之罪」，並相信「黑夜一定會結束，我們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人」。

而高金素梅今天（10日）再度在臉書發文表示，感謝朋友們這幾天的關切、支持和鼓勵，面對這樣的起訴，自己問心無愧坦然面對。她相信：未來，在法院的審理階段，事實將會被釐清，公道自在人心。心經有言：「無罣礙故，無有恐怖」，請大家放心，願大家平安健康。黑夜一定會結束，「我們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人」！

更多中天新聞網報導

國旅補助估最快9月上路 8月先抽生日住宿金1200元

陽金公路知名溫泉會館旁「巴士逆衝撞擊翻覆」！乘客緊急送醫

端午連假瘋玩！全台樂園祭超殺優惠 身分證3個「5」免費入園