高金素梅遭檢調搜索偵辦 昔日戀人李鴻源低調以對

台北地檢署今早（10日）針對7連霸無黨籍原住民立委高金素梅採取搜索行動，但「目前不便回應或說明」。高金的住家、立委辦公室均遭搜索，預計晚間移送北檢複訊，是否遭聲押引發高度關注。高金昔日戀人、國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源上午被問及此事，是否有致電關心，他低調表示「我們很久沒聯絡了」。

高金素梅遭檢調搜索，昔日戀人、國政基金會副董事長李鴻源表明很久沒聯絡了。（中天新聞）

李鴻源今早在國政基金會舉行記者會，說明上週赴大陸舉行國共智庫論壇的交流成果，他在抵達基金會時遇到大批媒體守候，獲聞高金素梅的住家、立委辦公室遭搜索的訊息後，低調微笑不語；當被問到是否有打電話關心高金時，李鴻源表情略微尷尬的回應「我們很久沒聯絡了」。

廣告 廣告

北檢目前不願透露高金素梅遭搜索的理由，坊間也有不同的傳言，據《太報》報導，檢調在2、3年前接獲國安系統的情資，有證據顯示高金素梅在參選立委時，疑有來自中國大陸的資金挹注，因此特組專案小組，以「鴨子划水」方式蒐證，今天收網。

檢調搜索原住民立委高金素梅國會辦公室。（中天新聞）

不過，《中國時報》報導指出，高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費，遭列被告，涉及《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物罪，北檢指揮調查局搜索高金的住家、立委辦公室及相關多處，預計晚間將由調查局移送北檢複訊；另有多人涉及本案，北檢一併列入偵辦調查。

高金素梅遭檢調搜索，昔日戀人、國政基金會副董事長李鴻源表明很久沒聯絡了。（中天新聞）

延伸閱讀

高市早苗壓倒性勝利 陸官媒認她「不容小覷」：不樂見但須正視

影/日本自民黨創紀錄勝選 郭正亮警告國民黨：小心美方背後施壓

高市旋風吹向台灣？王鴻薇：國民黨不應忽視日本選舉傳達的訊號