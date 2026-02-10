高金素梅遭檢調搜索！去年才力挺胡瓜 余天親揭兩人關係

余天鬆口與高金素梅的交情。(記者陳奕全攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕無黨籍立委高金素梅的住家清晨遭檢調搜索，檢調也到立法院青島二館的國會辦公室進行搜索，據傳與助理費核銷過程疑涉貪污有關，且相關金流疑有國安疑慮。曾擔任立委的綜藝天王余天今天為了「鑽石舞台」演唱會彩排，受訪也透露與高金素梅的交情。

余天表示：「與高金在演藝圈認識很久，現在到底什麼事情也不曉得，我們兩個(交情)是沒話說」，在旁的胡瓜聽了笑問：「是沒話說？還是有說話？」余天則表示：「有說話，見了面會打招呼，會去辦公室，交情不錯，她今天出這事目前為止我也不知道。」表明不清楚狀況。

其實高金素梅去年才以神秘嘉賓的身分登上北流，獻唱《最後的戀人》，力挺胡瓜統籌製作的「鑽石舞台之夜」演唱會，她闊別舞台多年，心情難掩激動，當時還表示：「感謝瓜哥還記得我，謝謝大家記得我，30年前的我。」

