高金素梅遭檢調搜索 李鴻源淡回：很久沒聯絡了

無黨籍立委高金素梅今（10日）遭檢調搜索，過去與其熟稔的國民黨智庫副董事長李鴻源稍早被問及此事時，僅回「很久沒聯絡了」。（圖／李奇叡攝）

無黨籍立委高金素梅今（10日）遭檢調搜索，過去與其熟稔的國民黨智庫副董事長李鴻源稍早被問及此事時，僅回「很久沒聯絡了」，並未有進一步評論。

台北地檢署今天清晨指揮調查局，前往高金素梅位於陽明山住處進行搜索，隨後再動員6人抵達高金位於立法院青島二館的辦公室擴大搜索。

李鴻源過去擔任台北縣副縣長時，曾和高金素梅傳出緋聞，最後這段戀情無疾而終。

稍早李鴻源前往國民黨智庫國政基金會時，被問及是否有關心高金素梅時，僅向媒體表示「對不起，我跟她很久沒聯絡了」；會後受訪時，也表示對此事尚不清楚，並未有進一步評論。

