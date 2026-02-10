高金素梅遭檢調搜索 李鴻源：很久沒聯絡了

無黨籍立委高金素梅今天驚傳住家遭檢調搜索，台北地檢署今早指揮調查局搜索高金素梅在立法院的辦公室，引發政壇議論。與高金素梅熟識的內政部前部長、國民黨智庫副董李鴻源今被問及，僅淡回「我們很久沒聯絡了」。

高金素梅住家與辦公室遭搜索。李鴻源今出席記者會說明國共智庫論壇成果時，被媒體詢問是否有關心？李鴻源僅低調回覆「很久沒聯絡了」。

李鴻源擔任台北縣副縣長時，曾和高金素梅傳出緋聞，最後戀情無疾而終。

