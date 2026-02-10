高金素梅遭檢調搜索 涉詐領助理費

〔記者王定傳、林慶川／台北報導〕無黨籍立委高金素梅今日驚爆遭檢調搜索；據了解，高金素梅這次涉案情節分成好幾區塊，主要涉及貪污治罪條例，也就是疑似利用人頭詐領助理費，目前由台北地檢署指揮調查局國安站執行，行動仍在持續中，檢調單位對此三緘其口。

國民黨立委羅智強今早在臉書爆料，指稱「賴清德正在搜索高金素梅委員」。初步了解，高金被搜索地點是位於陽明山住家，至於高金被搜索原因，仍有待進一步確認。

據了解，高金這次涉案的情節，包含涉嫌利用人頭詐領助理費，涉案人士包括高金及其親友。

