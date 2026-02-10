高金素梅遭檢調搜索 羅智強痛斥：民主寒冬

北檢證實，的確對立委高金素梅發動搜索中，調查原因不明。（圖片來源／高金素梅臉書）

國民黨立委羅智強今（10）日在臉書爆料，指總統清德正在搜索無黨籍立委高金素梅，他並且痛斥，這象徵著「民主寒冬來臨」，並質問賴政府「下一個又要動誰？」北檢則證實，的確發動搜索中。

傳出高金素梅被搜索地點是位於陽明山的住家，辦公室也表示，的確遭到搜索，但是原因並不清楚。

羅智強於PO文指出：「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」

下一個又是誰？質疑為強力監督政府結果

羅智強並表示，賴清德不演了，他再次出手，這一次劍指立法院問政最認真、最專業、監督政府最有力的的高金素梅，台灣民主在賴清德手上完全不演了。

羅智強並指出，現在是動了高金素梅，下一個又要動誰？這就是強力監督政府的結果，希望大家一起為她集氣，絕對不向獨裁的賴清德屈服。

高金素梅近日痛批原民會失職，讓1317位的原住民可能身分被廢止，她並在1月23日因為1.25兆軍購案，槓上美國在台協會(AIT)台北辦事處長谷立言。

高金素梅批評，谷立言當台灣人都是傻子？美國政府可以見錢眼開，賴清德政府可以無血無淚，自由當然不是免費的，但是「我們台灣人民的血汗錢也不是天上掉下來的！」

