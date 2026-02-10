高金素梅遭檢調搜索！黃國昌坦言「蠻震驚」：司法不應成為打壓異己工具

記者詹宜庭／台北報導

黃國昌回應高金素梅遭搜索。（圖／翻攝畫面）

無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今（10日）遭檢調搜索住家與國會辦公室，外傳與助理費，以及以及競選立委時疑有選舉資金來自中國，疑涉犯違反《反滲透法》有關。對此，民眾黨主席黃國昌受訪時表示，聽到這個消息蠻震驚的，但他還是希望司法是捍衛公平正義的底線，不要成為執政者打壓異己的工具。

黃國昌上午陪同民眾黨中和區市議員參選人陳怡君至中和景新市場發送春聯，針對高金素梅住家遭搜索，黃國昌接受媒體訪問時表示，農曆年前聽到消息蠻震驚的，因為還有許多情況都還不是很明確，所以沒辦法過度評論，但還是希望司法是捍衛公平正義的底線，不要成為執政者打壓異己的工具，希望不是這樣的狀況。

