高金素梅遭檢調搜索 黃國昌震驚：不該成打壓異己的工具

高金素梅傳出被檢調搜索，黃國昌今回應表示，農曆春節前夕聽到這樣的消息蠻震驚的。（鏡報林煒凱攝）

無黨籍山地原住民選區立委高金素梅今（10）日傳出住家、辦公室遭檢調搜索，消息曝光引發熱議。民眾黨主席黃國昌今回應表示，農曆春節前夕聽到這樣的消息蠻震驚的，他認為司法是捍衛公平正義的底線，「不應該成為執政者打壓異己的工具。」

高金素梅今早傳出住處、辦公室都遭檢調搜索，國民黨立委羅智強今於臉書po文，批評賴清德政府完全不演了，「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。他也提到對此事，感到萬分難過不捨，「這就是強力監督政府的結果。素梅姐加油，我們都是你的後盾。」

廣告 廣告

而宣布角逐新北市長的黃國昌，近日勤跑地方基層，希望民調能夠追趕上國民黨李四川、民進黨蘇巧慧。他今天接受媒體訪問時，就被問及高金素梅被搜索事件，他指在農曆春節前夕聽到這樣的消息蠻震驚的，不過目前有很多的情況都還不是很明確，沒辦法有什麼評論。

不過話鋒一轉，黃國昌突然批評起當局民進黨政府，認為司法是捍衛公平正義的底線，「不應該成為執政者打壓異己的工具。」他希望高金素梅的這個案子，不要是他所說的這種狀況。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

高金素梅被搜索！羅智強質疑「民主寒冬」 律師批瞎扯：簡直法盲

擋軍購、關稅讓國民黨出現路線分歧 李正皓曝青壯派藍委很焦慮

腎結石嚴重恐引發敗血症！注意維生素C濫用 醫師解密曝4幕後黑手