高金素梅遭求刑國台辦嗆搞綠色恐怖 陸委會：別為特定人士護航
[Newtalk新聞]
立委高金素梅涉貪，遭檢方求刑12年6月。中國國台辦發言人張晗說，民進黨大搞「綠色恐怖」，終將自食惡果。對此，陸委會今（10）日表示，司法獨立行使職權，中共沒有資格對台灣司法說三道四，更不要為特定人士護航。
張晗表示，民進黨當局操弄司法手段打擊迫害政治異己，大搞「綠色恐怖」，已經引發島上民眾的強烈不滿。她說，民進黨當局肆意妄為，其倒行逆施必遭民意反噬，終將自食惡果。
陸委會回應，台灣是民主法治國家，司法機關依憲法保障超出黨派，獨立行使職權，中共沒有資格對台灣司法說三道四，更不要為特定人士護航。
另針對國台辦說，「台灣民眾早已承受太多的停電、限電，如今夏季電價再創新高，損害民利」，陸委會則說，依據經濟部6月1日發布的新聞稿，今年住宅夏月電價自6月1日起實施，這是台電仿效國際間美、日、英等電業，自1989年起，每年6至9月實施夏月電價，迄今已37年，今年並無不同。
陸委會批，國台辦不幹正事，連台灣電價都要造謠生事，無聊至極。
至於國台辦說，「和平統一後，台灣將成為和平安全繁榮之島，由全體中華兒女共同守護」，陸委會指出，眾所周知，除了中共有犯台意圖之外，台灣沒有任何外部威脅。陸委會強調，只要中共不來騷擾，台灣本來就是和平繁榮之島。
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