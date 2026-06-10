高金素梅遭求刑！國台辦聲援嗆「搞綠色恐怖」 陸委會反擊：別為特定人士護航

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高金素梅遭求刑，國台辦聲援嗆「搞綠色恐怖」，陸委會反擊了。（本刊資料照）

7連霸立委高金素梅驚爆涉詐助理費、浮報詐領公益補助款與藉由人頭違法輸入中國製快篩試劑等3大案，台北地檢署8日偵查終結，對高金素梅等26人提起公訴，求處有期徒刑12年6月以上之刑，國台辦今（10）日發聲聲援高金素梅，對此，陸委會反擊，「不要為特定人士護航」。

高金素梅涉嫌聯同其國會辦公室主任張俊傑等人，利用人頭詐領立院公費助理薪資、育嬰補助等款項達787萬餘元，另外，張俊傑還涉嫌利用「台灣原住民多族群文化交流協會」虛報活動經費，向政府機關詐領933萬多元補助。

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另外，高金素梅在疫情期間，該團隊更涉嫌違法化整為零，非法輸入7萬多劑中國製新冠快篩試劑，台北地檢署在8日偵查終結，建請從重量處應執行有期徒刑12年6月以上之刑。

國台辦發言人張晗今日稱，民進黨當局濫用司法手段打擊政治異己，大搞綠色恐怖，其倒行逆施行為已引發台灣民眾強烈不滿，此舉必將遭到民意反噬。

對此，陸委會反擊，台灣是民主法治國家，司法機關依憲法保障超出黨派，獨立行使職權，中共沒有資格對台灣司法說三道四，更不要為特定人士護航。

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