高金素梅遭求重刑！邱毅揭「時間點敏感」
[NOWNEWS今日新聞] 七連霸、在任長達20餘年的無黨籍立委高金素梅昨（8）日因涉詐領助理費、涉違法輸入醫療器材等案遭台北地檢署起訴，並被求處重刑12年6個月。全案一共起訴24人，包含高金素梅、其弟高金建華、其姊高金秋燕，以及辦公室核心助理張俊傑等人，成為近期最受關注的政壇司法案件。對此，前立委邱毅直言，選擇在這個時機點，起訴高金素梅求處重刑，「這就是典型的綠色恐怖。」
邱毅昨（8）日在臉書發文表示，今天檢察官起訴高金素梅，求刑12年6個月，罪名是詐領助理費等，以貪污罪起訴求刑，其中有一條是非法引進大陸快篩試劑，「我記得那時是新冠肺炎的高峰期，台灣既缺疫苗，又缺外篩試劑，整個社會人心惶惶。」
邱毅認為，高金素梅從大陸引進快篩試劑，是為救人，而非牟利，「怎麽也變成貪污罪呢？這個案子擺明是司法迫害，就是在今年海峽論壇前來個殺雞儆猴，製造寒蟬效應，台東縣長饒慶玲已被禁止參加，我也被警告不得前往。」
邱毅直呼，「選擇在這個時機點，起訴高金素梅求處重刑，司馬昭之心路人皆知，這就是典型的綠色恐怖。」
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