高金素梅陽明山住處遭搜索！黃國昌震驚

[NOWnews今日新聞] 無黨籍立委高金素梅今（10）日傳出住家遭檢調搜索，國民黨立委羅智強一早發文以黑底白字痛批：民主寒冬來臨，下一個會是誰？對此，民眾黨主席黃國昌表示震驚，呼籲司法不要成為執政者打壓異己的工具。

據了解，檢調今日一早就到高金素梅的陽明山住家進行搜索，北檢已證實，但目前案由仍不明。而高金素梅在立法院的辦公室於早上8時許還沒有人出現。



羅智強自錄影片痛批：「台灣的民主在賴清德手上，完全不演了，這次劍指立法院問政最認真、監督最有力的高金素梅，下一個又要動誰？」高金素梅日前才發文痛批美國在台協會（AIT）處長谷立言：「您當台灣人都是傻子？」並質疑美方在台灣面臨產業失血之際，仍理直氣壯地上門討錢。

黃國昌今日上午陪同民眾黨中和區市議員參選人陳怡君至中和景新市場發送春聯。針對高金素梅住家遭搜索，黃國昌受訪時表示，農曆年前聽到消息滿震驚的，因為還有許多情況都還不是很明確，所以沒有辦法有太過度的評論，不過還是希望司法是捍衛公平正義的底線，不要成為執政者打壓異己的工具，希望不是這樣的狀況。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



