高金素梅驚傳被檢調搜索！羅智強爆料痛批賴清德不演了：下一個是誰？

國民黨立委羅智強今（10）日上午突在臉書發文揭露，日前才批評美國「軟土深掘」的無黨籍立委高金素梅，突被檢調搜索，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」引發關注。

羅智強發出貼文後不久，在最新發布的影片中表示，他要告訴大家一個震驚而且難過的訊息，「 賴清德（總統）不演了！」再次出手，這次是劍指立法院中認真問政專業 監督政府最有力的高金素梅。

羅智強批評，台灣民主在賴清德手上「已經是完全的不演」，這次是動高金素梅，下一個又要動誰？他也在影片中聲援高金素梅，「我要說一聲加油」，並呼籲外界共同集氣，強調絕不會向獨裁的賴清德屈服。

​ AIT指自由不是免費的 高金素梅批「軟土深掘」 ​



日前美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，美國幫忙朋友的程度取決於其自身付出的努力，「自由不是免費！」當時，高金素梅質疑，「是覺得台灣的土很軟，只要用力挖就能挖到錢嗎？「台灣人民的血汗錢也不是天上掉下來的」，引發外界討論。

