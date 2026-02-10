高金素梅驚傳遭搜索！國民黨團聲援 怒嗆賴清德不演了

政壇再爆震撼彈！國民黨立委羅智強今（10）日上午七點多突然在臉書發文指稱「賴政權正在搜索高金素梅」，並抨擊「民主寒冬來臨下一個又是誰？」根據了解，北檢指揮調查局人員，清晨6時許，前往士林陽明山菁山路立委高金素梅住處進行搜索，但案由不明，目前搜索行動還在持續當中。目前高金素梅辦公室尚未針對搜索傳聞發表正式聲明，詳細被搜索原因還有待釐清。

羅智強隨後在臉書發出影片表示，「告訴大家一個震驚而且難過的消息，賴清德不演了！他再次出手，這一次劍指立法院最認真、問政專業、監督政府最有力的高金素梅委員，我要說的是，台灣民主在賴清德的手上，已經是完全的不演了，現在是動了高金素梅，下一個又要動誰？在這個時候我要跟高金素梅說一聲加油，也希望我們所有人來為高金素梅集氣，絕不向一個獨裁的賴清德屈服。」

上午08:00的廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋得知消息也稱嚇壞大家了。天啊、大家都發出了瑟瑟發抖的聲音嗎？還是他(賴清德)真的忽略了民意會加以大加撻伐的聲音嗎？嘴巴喊著民主，可是老是用司法工具偵辦異己，從記者馬德到今天高金素梅，給政壇的氛圍就一個訊息，那就是如果在野黨再不團結、再不從選戰真的訴諸民意、從民意贏回來政權的話，下一步真的可能誰都可能被抓！

