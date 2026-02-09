高金素梅驚傳遭搜索 羅智強怒控「民主寒冬」：賴政權下一個抓誰？

政壇震撼彈！國民黨立委羅智強今（10）日上午突於臉書發文，驚爆檢調單位正針對無黨籍立委高金素梅進行搜索。羅智強在文中情緒激昂地指出，這象徵著「民主寒冬來臨」，並向賴政府喊話：「下一個又是誰？」

高金素梅。（圖／中天新聞）

羅智強於今日上午發布的貼文中，內容簡潔卻充滿火藥味。他寫道：「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰。」

此文一出，隨即引發網路高度關注與大量轉發，不少支持者紛紛留言表達聲援，質疑政府是否正進行政治清算。

高金素梅辦公室暫無回應

記者致電高金素梅，電話沒有開機；高金素梅位於青島東路的國會辦公室，並沒有見到異常；外傳是住家遭搜。

目前，高金素梅辦公室尚未針對搜索傳聞發表正式聲明，檢調單位也未證實是否有相關行動。高金素梅過去長期在立法院內政委員會捍衛原住民權益，其鮮明的政治立場與問政風格，使其成為朝野攻防的焦點人物。

檢調單位是否會於今日稍晚對此說明？高金素梅本人是否會現身澄清？各界正密切觀注中。

